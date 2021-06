Estate senza tuffi a Saltrio: la piscina del centro sportivo comunale non riapre dopo il Covid

Niente tuffi per quest’estate nella bella piscina di Saltrio. Il Centro sportivo comunale infatti non riaprirà dopo la chiusura imposta dall’emergenza Covid.

A rendere ufficiale ciò che molti temevano è stato lo stesso gestore dell’impianto, la società Lombardia Nuoto che aveva vinto l’appalto con il Comune di Saltrio.

″Dopo aver tenuto fino all’ultimo, Lombardia Nuoto ha dovuto notificare l’interruzione del rapporto di gestione con l’Amministrazione comunale – scrive la società in un comunicato agli utenti – Purtroppo la grave situazione ha messo in crisi l’intero settore ed anche la nostra società, che fino ad oggi ha affrontato il pagamento di spese correnti senza incasso e con ristori assolutamente simbolici».

Una situazione che ha preso il via nella primavera dell’anno scorso, con il primo lockdown: «Già dalla primavera 2020 abbiamo iniziato un dialogo con l’Amministrazione comunale, per trovare misure di riequilibrio gestionale, come previsto dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. Il dialogo con l’Amministrazione Comunale, nonostante ripetuti incontri e comunicazioni, non ha portato a concretizzare quanto serviva per ripartire, oltre a lasciare in sospeso lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto, fondamentali per la ripresa dell’attività. Tra questi ad esempio il rifacimento del telo di copertura della vasca esterna, inutilizzabile allo stato attuale. Unitamente a quanto subìto, il fatto di non poter lavorare d’estate ha compromesso l’opportunità di ripresa economica, pur minima e ha quindi determinato la decisione definitiva, vista anche l’impossibilità del Comune di intervenire nel concorrere alle spese».

La crisi che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale il 25 marzo scorso, secondo il gestore, ha solo aggravato una situazione difficile: «La caduta della Giunta è avvenuta in un momento in cui era tardi per la preparazione della stagione, ormai compromessa e per l’estremo tentativo di riprendere il percorso – scrive ancora Lombardia Nuoto – In questa triste situazione, dopo un anno e mezzo di stop dall’inizio della pandemia, il pensiero più grande va ai nostri collaboratori che hanno perso il lavoro. Egoisticamente il dispiacere di aver visto spegnersi un progetto in cui abbiamo investito risorse, energie e attenzioni».

La società rassicura infine gli utenti: «Risponderemo agli utenti, restituendo quanto non fruito (in tempi e modi congrui alla gestione della cosa) o qualora lo volessero a convertire il loro credito in altre realtà: «Qualcuno ci ha già ceduto in maniera solidale il credito, aiutandoci a superare ulteriori disagi. Chiediamo la collaborazione di tutti nell’evitare di contattare altri impianti Lombardia Nuoto: il personale non è in grado di rispondere a domande e questioni sull’impianto di Saltrio».

Per domande, richieste e informazioni il riferimento è l’indirizzo email saltrio@lombardianuoto.it