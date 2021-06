Euro 2020: Italia – Svizzera, un inedito agli Europei

Dopo il bell’esordio contro la Turchia, l’Italia vuole ripetersi anche contro la Svizzera, vicina di casa che alla prima di questo Euro 2020 ha pareggiato 1-1 contro il Galles.

PRECEDENTI

Sono 58 i precedenti (28 vittorie per l’Italia, 22 pareggi e 8 sconfitte) tra le due nazionali, ma l’ultimo risale addirittura all’amichevole giocata a Ginevra il 5 giugno del 2010, più di 11 anni fa. Terminò 1-1 con le reti di Inler e Quagliarella, a pochi giorni dai Mondiali di sudafricani.

In tutti questi precedenti però non è mai capitato che Azzurri e Rossocrociati si trovassero di fronte in una fase finale di un Europeo.

QUI ITALIA

Mister Roberto Mancini, convinto come tutti dalla buona prova contro la Turchia, dovrebbe confermare la squadra schierata all’esordio, con l’unica modifica sulla fascia destra di difesa con l’infortunato Florenzi che verrà sostituito da Di Lorenzo. Per il resto il 4-3-3 vedrà Donnarumma in porta, Bonucci e Chiellini al centro della difesa con Spinazzola a sinistra. Centrocampo con Jorginho in regia affiancato dalle mezzali Barella e Locatelli. In attacco ci sarà ancora Immobile al centro con Berardi a destra e Insigne a sinistra.

Con una vittoria gli Azzurri salirebbero a 6 punti, ipotecando la qualificazione verso gli ottavi.

QUI SVIZZERA

Il pareggio alla prima contro il Galles non ha convinto fino in fondo la nazionale d’Oltrevonfine, se non altro per aver subito il gol del pari dopo l’iniziale vantaggio di Embolo. L’allenatore degli svizzeri è Vladimir Petkovic, che in Italia ha allenato la Lazio. Anche per i rossocrociati la formazione iniziale dovrebbe essere confermata: 3-4-1-2 con Sommer tra i pali e linea a tre formata da Elvedi, Schar e Akanji. A centrocampo l’atalantino Freuler e Xhaka in mediana, Mbabu a destra e l’ex milanista Rodriguez a sinistra. In attacco l’ex interista Shaqiri dovrebbe agire alle spalle di Embolo e Seferovic, unico in forse, con Gavranovic pronto a prendergli il posto. Curiosità: l’unico proveniente dal Canton Ticino è proprio Mario Gavranovic, nato a Lugano e cresciuto nel Team Ticino e nel Lugano; gioca nella Dinamo Zagabria.

ARBITRO

Se la convincente vittoria dell’Italia ha nascosto in parte la pessima prestazione della squadra arbitrale guidata dall’olandese Makkelie, per la seconda il direttore di gara sarà il russo Sergei Karasaev, 42 anni, uno dei fischietti più esperti d’Europa, internazionale dal 2011.

DOVE VEDERLA

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.