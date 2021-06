Euro 2020, sarà l’Austria l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale

Con la vittoria di domenica contro il Galles, l’Italia ha passato agevolmente il girone mettendo insieme tre belle vittorie e senza subire neppure un gol.

Gli Azzurri dovevano aspettare gli altri scontri per conoscere l’avversaria fa affrontare agli ottavi e nelle gare delle 18.00 è stato sancito il verdetto: sarà l’Austria il prossimo ostacolo per la nostra Nazionale.

Gli austriaci si sono qualificati come secondi del Girone C con 6 punti: vittoria all’esordio 3-1 contro la Macedonia, sconfitta 2-0 contro i Paesi Bassi e successo decisivo 1-0 contro l’Ucraina in quello che era uno spareggio per il passaggio del turno.

La gara tra Italia e Austria sarà in programma sabato 26 giugno alle ore 21.00 a Wembley.