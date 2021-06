Europei di calcio, Italia – Svizzera 1-0. Gol di Locatelli

Seconda partita per l’Italia ai Campionati Europei di calcio: gli azzurri sfidano dalle ore 21 la Svizzera per quello che – per chi come noi vive nella fascia di confine – è un vero e proprio “derby”. Un solo cambiamento per la squadra di Mancini rispetto all’undici schierato in avvio con la Turchia: Di Lorenzo prende il posto dell’acciaccato Florenzi. (foto UEFA)

FATTI SALIENTI

26′ – GOL DELL’ITALIA – Fantastica azione di Berardi sulla destra e passaggio rasoterra a centroarea dove Locatelli segna arrivando in corsa! 1-0 Italia.

24′ – CHIELLINI INFORTUNATO – Problema muscolare per lo juventino: al suo posto entra Acerbi.

19′ – GOL ANNULLATO ALL’ITALIA – Segna Chiellini ma dopo un controllo del VAR l’arbitro annulla. Rilevato un tocco di mano del capitano azzurro sul primo tentativo di testa. Poi il difensore aveva ribadito in rete da pochi passi.