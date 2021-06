Ezio Rossi: “Meno male è finita. Al 90% rimarrò a Varese”

Si conclude con una sconfitta 2-1 contro il Derthona al “Franco Ossola” la stagione del Varese, che anche in questa occasione prende meno di quanto meritato sul campo. Mister Ezio Rossi parte dalla gara: «Meno male che è finita. Ogni volta sembra di ripetere la stessa storia: giochiamo bene ma veniamo puniti. Non ho capito cosa è successo sul rigore ma l’arbitro deve usare il buon senso e almeno non espellere il calciatore».

Riguardo al futuro, mister Ezio Rossi spera che il suo futuro sia ancora ai piedi del Sacro Monte, come più volte ripetuto in queste settimane: «Al 90 per cento rimarrò ma finché non ci sono le firme non si può dare nulla per certo. Le idee per il futuro non mancano ma in mezzo ci sono trattative, procuratori e contratti. Ringrazio il pubblico per il supporto: l’anno prossimo avremo bisogno di loro»