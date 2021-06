“Il favoloso Gianni”: omaggio a Rodari sulle sponde del Lago Maggiore

Gianni Rodari, universalmente riconosciuto come uno fra i più grandi autori di filastrocche e racconti per bambini e ragazzi, sarà il “protagonista” di un’animazione alla lettura promossa dal Museo civico Parisi Valle di Maccagno per il pomeriggio di venerdì11 giugno alle ore 16.30 nella piazzetta del Museo, a due passi dalle sponde del Lago Maggiore.

A proporre l’animazione di storie e personaggi fantasiosi saranno Noemi Bassani e Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro. La partecipazione è aperta a tutti (spettacolo indicato per i bambini a partire dai 5 anni), ma i posti sono limitati. La prenotazione è quindi obbligatoria, scrivendo a prenotazionesociale@libero.it