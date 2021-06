Fondazione Giacomo Ascoli riparte dai “Giacomini d’oro“ ai volontari e rilancia progetti e donazioni per il 2021

È stata l’occasione tanto attesa per ritrovarsi in presenza dopo i lockdown, rinsaldare rapporti di amicizia e affetto e per guardare con rinnovata energia al futuro, l’assemblea annuale di Fondazione Giacomo Ascoli che si è svolta nella serata di venerdì 25 giugno al Golf Club di Luvinate.

«Incontrare di nuovo in presenza amici, volontari e genitori dei bambini in cura al Day Center è stato emozionante. Un momento di allegria condiviso di cui sentivamo un gran bisogno per ringraziare tutti i volontari e i donatori che, nonostante la pandemia, con il loro impegno ci hanno permesso di continuare ad offrire cure e servizi quotidiani ai piccoli pazienti del Day Center per l’onco ematologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte e alle loro famiglie, di investire in ricerca e lanciare nuove ambiziose progettualità», ha detto Marco Ascoli, presidente della Fondazione e papà di Giacomo, scomparso a 12 anni per un Linfoma non Hodgking.

I Giacomini d’oro, riconoscimento assegnato ogni anno ai volontari che si distinguono nell’impegno a sostegno dei bambini, sono andati ad Athos Campigotto e a Maria Rosa Madera. Ad Athos “pilota di inesauribile forza d’animo e grande umanità sempre disponibile, nonostante le avversità affrontate e superate, a sostenere i nostri bambini e delle loro famiglie in ogni modo. Un volontario esemplare e insostituibile”, si legge nella motivazione. Premiata anche la psicologa Maria Rosa Madera “per aver avviato e curato i servizi di psicologia sostegno dei bambini e delle loro famiglie. Un’eccellenza che si contraddistingue per la professionalità delle psicologhe sempre presenti presso il Day Center Giacomo Ascoli. Maria Rosa è un importante riferimento per tutti i volontari e promotrice del loro corso annuale”.

Ad applaudirli anche le autorità presenti, tra cui il governatore Attilio Fontana, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, il presidente della commissione regionale salute Emanuele Monti, oltre ai direttori generali Gianni Bonelli (Asst Sette Laghi) e Carlo Nicora (Policlinico di Pavia San Matteo), insieme ai medici varesini e a Marco Zecca ,direttore della Clinica onco ematologica del San Matteo di Pavia, con cui da sempre il Day Center lavora in rete.

Tra i donatori una menzione speciale durante la serata è stata riservata a Nicoletta Romano e Silvana Barbato, fondatrici della Varese design week che ha donato il primo premio della lotteria della Fondazione: la bicicletta “Heart Beat” disegnata, progettata e realizzata da Stefano Zellner (a questo link https://www. fondazionegiacomoascoli.it/ e sui social di Fondazione Giacomo Ascoli sono pubblicati tutti i biglietti estratti e relativi premi). Un particolare ringraziamento è stato anche riservato al donatore storico Angelo Bellorini e alla sua famiglia, agli eredi di Giorgio Silva, ad Alessandro Pozzi che è riuscito nell’impresa di attraversare il Lago Maggiore in sella alla Vespa Peraspera, a Bakers industria Italia e Lions Club Insubria.

Fondamentale l’impegno dei Fondi FuckTheCancer, Arcobaleno di Nichi e Sorridi con Barbara (cui si aggiunge nel 2021 il Fondo per Giorgia Muraglia): anche grazie a loro, nonostante l’annata di pandemia, per Fondazione Giacomo Ascoli nel 2020 sono aumentate le donazioni, bilanciando le mancate entrate dovute all’impossibilità di organizzare eventi per la raccolta fondi.

Questo ha permesso alla Fondazione di investire per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile di Largo Flaiano e di consegnare ad Asst Sette Laghi, proprio alla vigilia dell’assemblea, i 150 mila euro per la realizzazione delle tre camere sterili che si aggiungono ai 50 mila euro per le progettazioni dell’intervento. Il tutto senza ridurre i servizi alle famiglie (dal sostegno psicologico ai trasporti) e gli investimenti in ricerca, tra cui 10 mila euro donati a Casop, associazione di ricerca dell’Università di Padova.