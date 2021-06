In Forcora a luglio il “Sound Festival“, musica ed arte con vista sulle Alpi

Sabato 10 luglio 2021, Veddasca Insieme, Pro Loco Maccagno e Binari Sonori Podcast, con il patrocinio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, presentano il “Veddasca Sound Festival”. L’evento, con ingresso libero, si terrà nei pressi del Passo della Forcora dalle ore 11:00 alle ore 21:00.

Il programma è articolato in due momenti della giornata: alla mattina si terranno lezioni di Yoga, Workshop Musicali e Field Recording e Lezioni di Body percussion; nel pomeriggio, invece, fino alle 21:00, ci sarà il contributo musicale da parte di Gabriella di Capua, Palazzi D’Oriente, Fatfat Corfunk, Electric Fingerz, 87K e THEOREM.

Un nuovo format che unisce l’esibizione musicale a momenti di approfondimento legati a suono, ecologia acustica e conservazione paesaggistica.

Il festival diventa così un’occasione di riscoperta del territorio della Val Veddasca, un momento di dialogo con la comunità locale e un primo passo per la ripartenza del settore culturale.

«Dopo mesi di palchi vuoti e di astinenza dallo spazio pubblico, non c’è notizia migliore di un festival musicale completamente immerso nella natura ad alta quota. Il trasporto nella musica contemplativa unita alla suggestiva cornice delle montagne, diventano l’occasione di riscoperta del territorio della Val Veddasca e un primo passo per la ripartenza del settore culturale, sia per le comunità locali ma anche per tutti coloro che vogliono fuggire dai ritmi urbani», questa la filosofia dell’evento.

Maggiori informazioni su www.veddascasound.com.