Forza Italia in piazza a Varese pronta ad ospitare il neo candidato Matteo Bianchi

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Varese con Azzurro Donna provinciale ,organizzano per sabato 3 luglio dalle ore 10 alle 17 a Varese in Piazza Carducci un gazebo alla presenza dei vertici provinciali e comunali di Forza Italia. Nel corso della giornata interverrà anche l’onorevole Matteo Bianchi, neo candidato sindaco della coalizione di centro destra per la città giardino alla sua prima uscita pubblica dall’ufficializzazione della candidatura.