A Francesco Invernizzi di Magnitudo Film il premio “Filippo Bossi”

L’Associazione culturale Amici di Filippo promuove un’inedita XIII Edizione del “Premio Filippo Bossi”.

La premiazione si farà non nella usuale veste di Villa Puricelli ma in diretta streaming dalla Sala della Biblioteca Comunale di Bodio Lomnago.

La diretta avrà luogo sabato 26 giugno 2021 alle ore 21.00 e vedrà la premiazione di Francesco Invernizzi, creatore della casa cinematografica Magnitudo Film.

«Il Premio intende porre in evidenza il mestiere di video-operatore e la sfera di immagini legata ad esso e mira a riaccendere il desiderio di sensibilità visiva, presentando uomini che attraverso produzioni di elevata qualità possano dare un concreto stimolo di impegno e passione per una professione di alto contenuto artistico e sociale ai giovani delle nostre realtà territoriali.

Francesco può a ragione ritenersi caposcuola nell’uso delle tecnologie più avanzate nelle riprese dei documentari d’Arte – spiegano gli organizzatori del premio -. È indescrivibile l’emozione data dall’altissima risoluzione 4K – spinta anche agli 8K – e della tridimensionalità 3D. Numerosi i suoi film d’Arte che negli ultimi anni sono stati un grande successo di pubblico e critica. Memorabili i “Musei Vaticani” e “Firenze e gli Uffizi” in 4K/3D, “S. Pietro e le Basiliche papali”, “Raffaello – Il principe delle arti”, fino all’8K di “Caravaggio – l’Anima e il Sangue”. Ed il suo personalissimo contributo per Matera capitale Europea della Cultura 2019 con “Mathera – l’ascolto dei sassi” (nella foto)».

Il collegamento sarà al seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=n2t_BNVrgH4 e la diretta sarà condotta dalla giornalista Sara Magnoli.