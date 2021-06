Fratelli d’Italia in piazza a Busto Arsizio contro tutte le mafie: “Nessuno sconto ai criminali”

“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”. Fratelli D’Italia prende spunto dalle parole di Paolo Borsellino per annunciare il prossimo appuntamento a Busto Arsizio, in piazza San Giovanni sabato 5 giugno alle 16, per un sit in contro tutte le mafie, per la legalità e per la legittimità dello Stato nella lotta contro la criminalità organizzata, di qualsiasi colore o di qualsiasi lingua essa sia. Il motto dell’iniziativa è “Nessuno spazio e nessuno sconto ai criminali”, collegandosi direttamente alla scarcerazione di Giovanni Brusca dopo 25 anni di carcere.

«Nei giorni di Giovanni Brusca, delle ferite mai rimarginate, dei ricordi di un’autostrada a pezzi e delle lamiere di una 126 dilaniata dal tritolo, Fratelli d’Italia rimarca, con orgogliosa fermezza, il suo NO a tutte le mafie: da Cosa Nostra alla Bibbia Verde Nigeriana, dalla Camorra ai traffici dell’Estremo Oriente. Vero cancro dei nostri tempi, la criminalità organizzata non merita alcuno spazio nella società civile e deve essere combattuta dallo Stato, ad ogni livello e con ogni arma: sui banchi di scuola, nella aule dei Tribunali, per le strade e nell’etere» – concludono.