Fusione con l’Asd Gorla Maggiore, l’Fbc Saronno 1910 va in Promozione

È arrivata l’ufficialità. L’Fbc Saronno 1910 giocherà in Promozione la prossima stagione 2021/2022.

La notizia era nell’aria da settimane e dopo l’accordo per la gestione del settore giovanile con lo Sporting Cesate, c’è il via libera alla fusione con l’Asd Gorla Maggiore per i più grandi, Juniores e Prima Squadra.

Ecco la nota della società biancoazzurra: