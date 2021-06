Tra giocoleria, teatro e spray art il parco di villa Mylius si anima per gli adolescenti

Questa mattina il parco di Villa Mylius ha ospitato la presentazione degli eventi estivi completamente dedicati ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni, con laboratori di teatro, giocoleria, spray art, scenografia, canto e molto altro ancora.

Tutte attività gratuite e all’aperto, in uno dei parchi cittadini più amati, che durante questo difficile periodo di pandemia è diventato un polo di ritrovo per tutti i giovani. “Mylius 4 Teen” vuole offrire momenti di condivisione ed esperienze attraverso un programma reso possibile grazie al Comune di Varese e al supporto delle associazioni presenti sul territorio.

«L’esigenza è emersa durante le serate d’incontro organizzate dalla nostra Lista Praticittà a sostegno del sindaco: serate che hanno visto una grande affluenza e la massiccia partecipazione della cittadinanza, soprattutto di genitori di preadolescenti e adolescenti – racconta l’assessora Francesca Strazzi – questi genitori lamentavano il fatto che i ragazzi sono stati costretti a seguire un anno di didattica chiusi in casa, occhi fissi al monitor, senza poter vivere la realtà esterna. Per questo ne abbiamo parlato in giunta, e il Comune ha deciso di creare questo progetto pilota: se avrà un buon risultato ci piacerebbe verso la fine dell’estate riproporlo».

Tre pomeriggi a settimana per tre settimane, composti di attività realizzate in collaborazione con cooperative del territorio. A partire dalle 15.30 alcuni educatori della cooperativa sociale Naturart gireranno per il parco per informare i ragazzi delle attività a cui è possibile partecipare. «Abbiamo anche attivato un rapporto di sinergia con l’attività commerciale che c’è in loco – prosegue l’assessora – durante le attività saranno applicate tariffe speciali per i ragazzi che vogliono vivere il parco e partecipare alle nostre attività. Un’altra cosa bella di questo progetto è che attrezzeremo il parco con tavoli, sedute panchine, tavoli da ping pong a disposizione di tutti»

«Quella dell’adolescenza è una categoria importante, che durante le difficoltà del periodo appena vissuto è stata messa molto in disparte – ha affermato la Vicesindaca Ivana Perusin – Ci è venuta questa idea e l’abbiamo concretizzata. Si tratta di una iniziativa molto interessante, soprattutto perché prendiamo in considerazione i bisogni e le necessità dei ragazzi, che non vogliono sentirsi obbligati, quindi la partecipazione sarà libera e le iscrizioni non necessarie».

Le proposte poi spaziano per temi e iniziative. Ci sarà l’attività “Un gioco al giorno e laboratorio di circo” proposta da Coop Totem, con giochi non convenzionali, in scatola, di carte o di movimento, a cui si aggiungono laboratori di circo e giocoleria. Per chi ama il teatro sarà possibile partecipare a “Teatral-mente“, momento di teatro ed espressività a cura di M.art.e Teatro, oppure a “Gran parata: laboratorio di scenografia“, per imparare a costruire maschere e pupazzi giganti da parata di strada, con la conduzione di Progetto Zattera. Spazio poi al canto, con “All we need is voice“, grazie al Gruppo Pop di Solevoci che canterà insieme a chi vorrà unirsi al coro.

Ci saranno inoltre attività per coinvolgere i ragazzi su temi per cui è sempre più urgente fare formazione in modo non convenzionale, grazie agli educatori di Coop Lotta contro l’emarginazione, che propongono l’attività “Discobus: occhiali della sbronza e giochi psichedelici“, con ragionamenti, curiosità e giochi interattivi su alcol, sostanze e malattie sessualmente trasmissibili. Con “Creatività e materiali di riciclo“, I ragazzi potranno realizzare invecec uno spray-art a tema ambientalistico e attività artistiche con materiali riciclati, a cura dell’Associazione l’Albero. Molte anche le attività di movimento, come la “Community Dance” proposta da Matrioska aps, o le attività di “Vinyasa Yoga” e “Mindfulness” proposte dall’Associazione L’Albero.

Infine, ci saranno anche gli studenti del Liceo Manzoni, che propongono “La banca del tempo“, per condividere con i loro coetanei esperienze di economia circolare con scambio di attività, vestiti e libri.

IL PROGRAMMA

Lunedì 21 giugno

dalle 15.30 alle 18.30: Un gioco al giorno e laboratorio di circo

dalle 16.30 alle18.00: Gran parata: laboratorio di scenografia

dalle 15.30 alle 18.30 Discobus: occhiali della sbronza e giochi psichedelici

Martedì 22 giugno

dalle 15.30 alle 18.30 La banca del temporaneo

dalle 16.00 alle 18.00 Teatral – Mente

dalle 15.30 alle 18.30: Un gioco al giorno e laboratorio di circo

Venerdì 25 giugno

dalle 16.30 alle 18.00 All we need is voice

dalle 16.00 alle 18.00 Mindufulness

dalle 15.30 alle 18.30 Creatività e materiali di riciclo

Lunedì 28 giugno

dalle 15.30 alle 18.30: Un gioco al giorno e laboratorio di circo

dalle 16.30 alle 18.00 Gran parata: laboratorio di scenografia

dalle 15.30 alle 18.30 Discobus: occhiali della sbronza e giochi psichedelici

Martedì 29 giugno

dalle 15.30 alle 18.30 La banca del tempo

dalle 16.00 alle 18.00 Teatral – Mente

dalle 15.30 alle 18.30: Un gioco al giorno e laboratorio di circo

Venerdì 2 luglio

dalle 16.30 alle 18.00 Community dance

dalle 16.30 alle 18.00 All we need is voice

dalle 16.00 alle 18.00 Mindufulness

dalle 16.00 alle 18.00 Vinyasa Yoga

dalle 15.30 alle 18.30 Creatività e materiali di riciclo

Lunedì 5 luglio

dalle 15.30 alle 18.30: Un gioco al giorno e laboratorio di circo

dalle 16.00 alle 18.00 Teatral – Mente

dalle 15.30 alle 18.30 Discobus: occhiali della sbronza e giochi psichedelici

Martedì 6 luglio

dalle 15.30 alle 18.30 La banca del tempo

dalle 15.30 alle 18.30: Un gioco al giorno e laboratorio di circo

Venerdì 9 luglio

dalle 16.30 alle 18.00 All we need is voice

dalle 16.00 alle 18.00 Mindufulness

dalle 16.00 alle 18.00 Vinyasa Yoga

dalle 15.30 alle 18.30 Creatività e materiali di riciclo