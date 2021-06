Giornata mondiale del rifugiato, Aimetti e Del Torchio: “La rinascita dalla pandemia anche grazie a loro”

Il 20 giugno si celebra la giornata mondiale del Rifugiato e i sindaci di Comerio e Besozzo, Silvio Aimetti e Riccardo Del Torchio ricordano questo importante appuntamento (nelle foto sopra durante le celebrazioni della manifestazione dello scorso anno).

“Come sindaci siamo ben consci che le nostre Comunità nell’ultimo anno hanno sopportato con grande responsabilità e dignità momenti molto difficili; la salute, il lavoro e la scuola dei nostri figli sono stati messi a dura prova dalla pandemia.

In questo periodo difficile nei nostri Comuni ha continuato a funzionare il progetto di buona accoglienza iniziato oltre 5 anni fa, prima sotto forma di CAS e poi come SPRAR ora SAI, al di là delle denominazioni tecniche vogliamo affermare convintamente che questo progetto si è evoluto in modo positivo, creando le basi per garantire un futuro di lavoro e di integrazione alle Persone accolte. Sono oltre 50 i rifugiati che abbiamo accolto in questi anni nei nostri Comuni, di tutti loro conserviamo un buon ricordo.

Nei prossimi anni il nostro Paese dovrà affrontare la fondamentale sfida della rinascita dopo la pandemia, siamo convinti che questo potrà accadere anche grazie al contributo delle Persone che sono state accolte in modo dignitoso. Domani saremo presenti presso il Comune di Cocquio Trevisago per testimoniare il lavoro svolto dall’associazione “DIKUNTU” assieme ai Rifugiati del nostro SAI”.