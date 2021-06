Giornata Mondiale della Bicicletta: Varesotto “paradiso” dei ciclisti

Oggi, 3 giugno, ricorre la giornata mondiale della bicicletta. È stata approvata, con una risoluzione del 12 aprile 2018, come giornata ufficiale delle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero.

La risoluzione, per cui si sono espressi a favore tutti i 193 Stati Membri, invita tutti i Paesi a celebrare e promuovere la consapevolezza della Giornata Mondiale della Bicicletta. Come si legge nella dichiarazione: “Lo sport contribuisce allo sviluppo e alla pace: alla costruzione di un mondo pacifico e migliore proprio attraverso lo sport e l’ideale olimpico”.

Chi ha la fortuna di vivere in zone come le nostre ed è un ciclista appassionato, troverà molte “vie” per soddisfare la propria passione. Nell’articolo che vi proponiamo ci sono alcuni suggerimenti di percorsi interessanti nel verde, tra le più belle ciclabili della provincia di Varese.