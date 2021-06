Giornata di prevenzione sui tumori ginecologici al Poliambulatorio di via Napoleona

In occasione della Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici, Asst Lariana, organizza un’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione con i propri specialisti che si svolgerà martedì 29 giugno dalle 15.30 alle 18.30 al Poliambulatorio di via Napoleona al Centro IST Infezioni Sessualmente Trasmissibili (al quinto piano del Padiglione del Monoblocco).

Il programma prevede: Pap-Test (gratuito per le donne dai 20 ai 35 anni); HPV-test (gratuito per le donne dai 35 ai 60 anni), vaccinazione anti HPV dai 15 anni su valutazione del medico (in questo caso la vaccinazione sarà gratuita o in co-pagamento in base alla normativa).

er la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi, a partire da giovedì 17 giugno, contattando il lunedì, martedì, giovedì e venerdì il numero verde 800.896.972 dalle 8.30 alle 10.30. Stante l’attuale situazione pandemica, i posti a disposizione sono limitati. Per l’effettuazione degli esami non sarà necessaria l’impegnativa. L’iniziativa di Asst Lariana, patrocinata dal Lions Club Como Plinio il Giovane, è promossa dall’unità operativa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dottor Paolo Beretta e dall’unità operativa di Dermatologia- Centro IST, diretta dalla dottoressa Amelia Locatelli.