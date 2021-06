Giro U23, bel colpo del francese Charrin a San Pellegrino Terme

La tappa di San Pellegrino Terme del Giro d’Italia under 23 ha l’accento francese. Sul traguardo della località bergamasca infatti, sfreccia per primo un 20enne transalpino, Alois Charrin, portacolori del team elvetico Swiss Racing Academy, al primo successo parziale nella corsa rosa.

In una frazione bagnata dalla pioggia, Charrin ha regolato il gruppo dei migliori con un’azione da grande finisseur lasciando al secondo posto il norvegese Tobias Johannessen (UnoX-Dare) che bissa così lo stesso risultato di lunedì e consolida anche la piazza d’onore in classifica generale. Terza posizione per il ravennate Filippo Baroncini (Colpack-Ballan), già primo nella frazione a cronometro di domenica. A seguire il belga Vandenabeele (Dsm) e l’italiano Nicolò Buratti (Friuli) mentre la maglia rosa Juan Ayuso – compagno di squadra di Baroncini – ha chiuso ottavo ad appena 3″ dal vincitore, mantenendo senza troppi patemi il simbolo del primato.

La frazione, partita dalla Bassa Veronese, sembrava alla portata degli attaccanti di giornata, magari di uomini lontani in classifica generale e invece è diventata preda dei primi della classe e di qualche altro corridore come Charrin che ha saputo giocare al meglio le proprie carte nell’ultimo tratto di corsa.

Mercoledì 9 il menu della settima tappa prevede un altro esame per gli scalatori: si parte da Sondrio e dopo un circuito sul fondovalle della Valtellina il gruppo devierà per la Valmalenco. Negli ultimi 30 chilometri la strada salirà inesorabilmente sino ai 1.947 metri di Lanzada-Lago di Campo Moro dove è posto il traguardo: è l’occasione per attaccare Ayuso che però potrebbe, a sua volta, ribadire la propria forza controllando la situazione o addirittura staccando i rivali.