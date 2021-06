Giro U23, la crono mischia le carte: tappa a Baroncini, maglia a Turner

La cronometro individuale tra Sorbolo Mezzani e Guastalla – 25,4 chilometri – mescola le carte al Giro d’Italia under 23. Lo spagnolo Juan Ayuso, grande favorito, non è più la maglia rosa della corsa a tappe anche se resta in ottima posizione di classifica: il simbolo del primato è infatti ora sulle spalle del britannico Ben Turner (Trinity Racing), terzo al traguardo quest’oggi.

La corsa contro il tempo è andata a un corridore italiano, Filippo Baroncini, ravennate e compagno di squadra di Ayuso nella Colpack-Ballan, team che conquista così il secondo successo in quattro tappe. Baroncini ha coperto la distanza in 29’36”, stesso tempo dell’irlandese Ben Healy, a sua volta uomo della Trinity; Turner ha chiuso a 4″ seguito dal danese Charmig a 14″ e dal belga Van Eetvelt a 20″ mentre Ayuso si è classificato ottavo.

Ora quindi la maglia rosa Turner ha un secondo di vantaggio in classifica generale su Baroncini, 15 su Charmig e 16 su Ayuso: distacchi ravvicinatissimi che lasciano aperte tutte le soluzioni nelle tappe a venire.

Parlando di varesini e dintorni, nella crono non ha brillato la stella di Antonio Puppio: il samaratese della Qhubeka che in passato è stato autore di ottime prove contro il tempo, ha chiuso addirittura 57° a oltre 2′ dal vincitore. Bene, per la Eolo-Kometa U23, sia lo spagnolo Tercero (18°) sia il valtellinese Piganzoli (31°) mentre tra i varesini si segnalano il 48° posto per Santaromita, l’87° per Cervellera – terzo nella tappa di sabato – e il 92° per Bagatin.

Lunedì la quinta tappa porterà i corridori in altura: si parte da Fanano e si arriva a Sestola, nel Bolognese, dopo 142 chilometri e soprattutto dopo un’ultima salita che farà certamente selezione. Chi intende lottare per la maglia rosa, soprattutto in chiave finale, dovrà svelare le proprie ambizioni, anche perché prima di salire verso il traguardo ci sarà un’altra ascesa “tagliagambe” sino a Poggioraso.

VITTORIA EOLO U23 IN SPAGNA

In Spagna si è conclusa un’altra gara a tappe per corridori under 23, la Vuelta Castellò: l’ultima frazione è stata vinta dalla squadra giovanile della Eolo-Kometa e più precisamente dall’andaluso David Martin, primo al termine della salita del Desierto de las Palmas. La classifica finale ha visto il successo di Igor Arrieta (Lizarte), primo della Eolo ma anche 8° assoluto e secondo dei giovani Arnau Gilabert.