Gli alunni della terza media di Tradate vincono il concorso della Fondazione Leonardo

Con grande soddisfazione per la classe 3° della scuola media “Paolo VI” di Tradate che ha saputo pochi giorni fa di aver vinto il concorso nazionale organizzato dalla Fondazione Leonardo e dal Ministero dell’Istruzione.

Il giorno 16 giugno in videoconferenza il Ministro Patrizio Bianchi alla presenza del presidente della fondazione Leonardo Luciano Violante, del Presidente di Leonardo S.P.A. Gen. Luciano Carta e dell’Amministratore Delegato Alessandro Profumo, ha premiato la scuola (nella foto il collegamento in streaming).

Il concorso ha visto la scuola superare livello regionale lo scorso marzo 2020 e ora, dopo un anno a causa della pandemia che ha rallentato i tempi, è risultata vincitrice a livello nazionale.

Grande è stata l’emozione per i ragazzi della 3A, per i loro insegnanti Annalisa Badioni, Eugenio Maria Castiglioni e la preside Federica Broggi, vedersi premiare dal Ministro dell’Istruzione per il lavoro che avevano fatto per il concorso.

Il video con il lavoro realizzato dal titolo “Pannello termoisolante ecosostenibile per la casa domotica” descriveva l’idea, la progettazione, la realizzazione e i test di verifica su un pannello termoisolante costruito con argilla, paglia, ghiande di quercia e malta di calce.

I risultati del test effettuato sul pannello sono stati inaspettati e entusiasmanti, migliori rispetto i pannelli usualmente utilizzati in edilizia in materiale sintetico.

Obiettivo principale del lavoro svolto è stato quello di poter realizzare con materiali poveri, ecosostenibili, a costo e chilometro zero, un pannello termoisolante.

Quest’ultimo lavoro è parte di un progetto didattico educativo partito già da venti anni nella scuola battezzato “Contro spreco e consumismo, riciclaggio e sobrietà” che ha come scopo l’amore per l’ambiente e la sua salvaguardia.