Gli hub della Sette Laghi si riorganizzano: ecco quali vaccini verranno usati

Stop al vaccino AstraZeneca sono i 60 anni. Dal CTS è arrivata la nuova direttiva che Regione Lombardia recepisce a partire da domani. Così, chi, da sabato 12 giugno, si presenta negli hub vaccinali della Sette Laghi si vedrà somministrare Astrazeneca solo ed esclusivamente se ha più i 60 anni. Sia nel caso di prima dose sia se si è convocati per il richiamo.

Chi è più giovane e deve fare il richiamo si vedrà somministrare, nei prossimi giorni, il vaccino Moderna. Anche in caso di richiesta specifica, i medici non potranno utilizzare Astra se non ci sono le condizioni dell’età.

Rimane la possibilità di non sottoporsi al richiamo ma non quella di scegliere il vaccino.

Nel caso di prima dose, rimarrà la suddivisione in base all’età ormai consolidata: Astrazeneca solo per gli over 60, il Janssen per chi ha tra i 50 e i 59 anni ( fino esaurimento delle scorte) e il vaccino Pfizer per chi ha meno di 50 anni.