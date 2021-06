Gli speciali salvadanai della Cri di Luino costruiti dai giovani falegnami del Cfp

Consegnati oggi dagli apprendisti “Geppetti” del CFP di Luino i primi supporti per le raccolte fondi in favore della Croce Rossa di Luino e Valli. Le “cassette per le donazioni alla CRI” sono state interamente realizzate dai ragazzi del laboratorio di falegnameria dell’Agenzia Formativa di Luino.

Studiate le misure, sono stati scelti i materiali utilizzati, poi realizzate con i macchinari del laboratorio del CFP, sotto l’attenta guida del docente Corrado Spataro.

Il responsabile dell’Agenzia Formativa luinese, Silvano Zauli, ha voluto fortemente che la collaborazione con la Croce Rossa potesse trovare protagonisti gli studenti.

Parte della loro didattica in questi mesi è stata proprio dedicata alla realizzazione di queste cassette.

Gli allievi sono del secondo anno del corso per “Operatori del Legno”, tutti residenti nel Luinese.

«Un bel progetto formativo con un risvolto solidale e sociale», ha commentato il Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, Pierfrancesco Buchi.

«Il territorio luinese ha conosciuto maestri del legno come Luciano Suira ed Eduardo Brocca Toletti, esempi di operosità ed ingegno artistico; oggi possiamo contare su una scuola specializzata nel plasmare e lavorare il legno, un’opportunità per tanti giovani che decidono di imparare un mestiere antico. Questa iniziativa sarà molto utile per sostenere le attività della Croce Rossa: dopo infatti 30 anni di onorato servizio le nostre vecchie cassettine, delle storiche raccolte fondi alle dogane, verranno sostituite dai nuovi supporti realizzati dai ragazzi dell’Agenzia Formativa di Luino», ha spiegato Buchi.