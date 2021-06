Gli studenti della Scuola Europea a lezione di “Istituzioni Ue”

Giovedì 24 giugno gli alunni della Scuola Europea di Varese hanno avuto l’opportunità di approfondire, attraverso diverse attività ludiche, qual è il ruolo delle istituzioni dell’Unione Europea e che impatto hanno sull’evoluzione democratica della nostra società. L’evento è stato destinato agli studenti della scuola primaria si è svolto in diverse lingue: italiano, inglese e francese.

Quest’esperienza, unica nel suo genere, è stata possibile grazie alla collaborazione ed alla partecipazione dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, che, attraverso una delegazione guidata da Maurizio Molinari, direttore dell’Ufficio, ha avuto l’occasione di conoscere il prestigioso istituto scolastico varesino. La collaborazione tra le due istituzioni non è certo casuale, considerando sia la comune natura europea di entrambe, sia il fatto che alcuni alunni della scuola varesina abbiano già partecipato nel mese di aprile 2021, ad un incontro internazionale, svoltosi in modalità remota, dal titolo L’Europa siamo noi, organizzato dall’Associazione Italia-Moldova di Besozzo, evento collaterale al progetto editoriale Eureka, con la partecipazione dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e dei giovani volontari aderenti alla piattaforma: insieme-per.eu.

Nella Scuola Europea di Varese, unica istituzione scolastica di questo genere sul territorio italiano, più di 1.300 alunni di 50 nazioni diverse studiano in un contesto multilinguistico ed interculturale, preparandosi a diventare i futuri cittadini dell’Unione Europea. L’evento svolto rappresenta, infatti, l’inizio di un percorso educativo destinato a promuovere lo spirito europeo all’interno dell’istituto scolastico varesino nell’anno della Conferenza sul futuro dell’UE, perché come ha affermato Maurizio Molinari: «I bambini di oggi sono i cittadini europei di domani. Dobbiamo dare loro, sin da piccoli, l’opportunità di conoscere meglio l’Unione europea in cui vivono, perché se vogliono migliorare questa inedita e affascinante creatura che si chiama UE devono innanzitutto capire come funziona».

Nel corso del prossimo anno scolastico saranno previsti diversi momenti di approfondimento e di sensibilizzazione verso le tematiche europee che renderanno ancor più consapevoli e solidali i nuovi cittadini dell’UE.