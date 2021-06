Golasecca e l’archeologia, un francobollo per celebrare un legame storico

Poste Italiane e il Comune di Golasecca, in collaborazione con il Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese, celebrano la Cultura di Golasecca ricordando, nel primo centenario della sua scomparsa, l’archeologo Pompeo Castelfranco (Parigi 1843-Milano 1921).

Padre della Paletnologia lombarda fu il primo studioso a suddividere in periodi la Cultura di Golasecca e tra i maggiori studiosi nazionali e internazionali di archeologia preistorica e protostorica non solo della nostra regione. Svolse una intensa un’intensa attività di scavo, studio, pubblicazione e riordino di collezioni archeologiche private e pubbliche. Inoltre fu Regio Ispettore agli Scavi e ai Monumenti di Antichità della provincia di Milano e membro di numerose Società storiche e Accademie scientifiche dell’epoca.

Domenica 27 giugno francobollo e annullo speciale saranno disponibili al Museo Archeologico Multimediale sulla piazza di Golasecca , dalle 14 alle 20.

L’annullo, nel formato tondo, e le cartoline pubblicate in edizione limitata, riproducono l’Ex-Libris di Castelfranco, il proverbio in francese antico “la lealtà sia benedetta”, il logo del museo GAM e del Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese.

Le cartoline saranno valorizzate dal francobollo emesso in foglietti per l’avvento dell’anno 2000: Le Generazioni – Lo Spazio.

Domenica è prevista la presenza del sindaco Claudio Ventimiglia, del vicesindaco Bruno Specchiarelli, del presidente del Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese Lucina Caramella e del direttore della Filiale di Busto Arsizio di Poste Italiane Marco Platania.