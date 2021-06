Gornate Olona piange Marco Ambrosetti, unico agente di Polizia locale

Marco Ambrosetti non ce l’ha fatta. Il Sovrintendente di Polizia locale di Gornate Olona, malato da tempo, si è spento ieri mattina, lasciando la moglie e le sue due figlie.

Tutta Gornate si è stretta intorno alla sua famiglia: è il sindaco Paolino Fedre a dar voce al cordoglio dell’intera cittadinanza: «La notizia ci ha lasciati tutti costernati. Era una buona e brava persona. L’ho conosciuto tanti anni fa quando era alle dipendenze del Comune di Caronno Varesino. Aveva fatto mobilità a Gornate nel 2018 sotto l’amministrazione Bison. Per me era come un fratello, sempre sorridente e di spirito e amante del suo lavoro. Adorava la moglie e le sue due figlie».

Ambrosetti, malato da tempo, era in lista per un trapianto, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio sulla sua grande voglia di vivere.

Classe 1963, lavoratore attento e premuroso, cercava sempre di accertarsi che tutto andasse bene e di dare il proprio contributo alla comunità gornatese, che adesso lo piange.

I funerali si terranno giovedì 24 giugno nella Chiesa S.Maria del Cerro a Cassano Magnago alle ore 15.

Si acuisce a questo punto la difficoltà organizzativa per il comune di Gornate: Ambrosetti era il solo agente a disposizione del paesino della valle Olona e adesso il suo posto è vuoto, purtroppo.

L’Amministrazione comunale continuerà a chiedere la disponibilità del comando di Tradate ad inviare qualche agente per il disbrigo delle funzioni di competenza della Polizia municipale – come già successo durante i periodi di cure mediche necessari ad Ambrosetti – in attesa che, appena sarà possibile, si possa indire un bando di assunzione.

Una cosa è certa però: il ricordo di Ambrosetti e il suo contributo alla comunità gornatese non verranno dimenticati.