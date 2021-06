“Grazie Casorate”, i cittadini senegalesi si prendono cura del paese

Una domenica d’impegno per l’ambiente e per Casorate: protagonista la comunità senegalese, che ha voluto impegnari per un giorno nella cura del paese vicino a Malpensa.

Un’iniziativa che era allo studio da tempo. Un’idea dei cittadini senegalesi del paese: «Nell’ambito del progetto Revolutionary Road abbiamo aiutato alcune famiglie in difficoltà, oggi loro intendono restituire qualcosa al paese» spiega l’assessore al sociale Fausta Battaglia.

La “restituzione” ha coinvolto i cittadini senegalesi di Casorate, ma non solo: si è mobilitata l’Associazione Dorama Italia, che per prima ha proposto appuntoun intervento rivolto all’ambiente. Un intervento proposto “nel rispetto delle diverse culture, in collaborazione per la salvaguardia di un bene prezioso: il nostro pianeta”, scrive Dorama.

«Un segno di riconoscenza per il nostro paese, hanno voluto fare qualcosa di concreto per dimostrare che l’integrazione, quella vera, è possibile» dice il sindaco Dimitri Cassani. «È il loro modo per dirci grazie e farci capire che un modello di convivenza multietnica è possibile quando tutti rispettano tutti».

È stata coinvolta anche l’associazione Senegalesi della provincia di Varese, che è molto attiva in particolare nella zona di Malpensa.