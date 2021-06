Immunità di gregge, Premio Chiara e Gay Pride nel podcast del 18 giugno

Le principali notizie di venerdì 18 giugno

L’immunità di comunità in Lombardia verrà raggiunta il prossimo 8 agosto. Lo ha annunciato il Presidente Fontana insieme all’assessore Moratti e al consulente Bertolaso. I calcoli di Regione prevedono che, nella prima decade agostana, 3 lombardi su 4 si saranno sottoposti almeno alla prima dose di vaccino mentre saranno 6,2 milioni i lombardi che avranno completato l’iter con il richiamo. Intanto scatta dal prossimo 25 giugno, la possibilità di variare l’appuntamento per il richiamo utilizzando direttamente il portale di prenotazione di Poste.

È stato rintracciato il proprietario della vettura finita nel Naviglio a Turbigo. Si tratta di un 24enne ritrovato in stato confusionale che si era nascosto in un box del condominio dove risiede. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente accaduto la mattina del 17 giugno.

Il 18 giugno 2016 a Varese accadeva un evento che solo un paio d’anni prima sembrava impensabile: il primo Varese Pride. A organizzarlo fu la neonata Arcigay, risuscitata dopo anni di silenzio grazie un gruppo di giovani. Fu un successo: quasi 2000 persone sfilarono in corteo dal tribunale fino al pieno centro di Varese. Per ricordarla nell’anno che celebra i cinquant’anni del movimento gay, abbiamo chiesto ai protagonisti di questa comunità i loro ricordi: partendo dagli inizi degli anni ’70 fino ad arrivare all’organizzazione di questo miracoloso Pride. Lo abbiamo fatto con un podcast, che abbiamo voluto intitolare “Varese Pride: Il diritto di essere sè stessi”

Ultima giornata di campionato per il Girone A di Serie D, che dopo aver visto festeggiare il Gozzano per il ritorno fra i professionisti e aver sancito le retrocessioni di Borgosesia e Vado, deve ancora decretare la griglia per i playoff, che inizieranno già il prossimo mercoledì. Tutti in campo sabato 19 giugno alle ore 16.00 con la Castellanzese che a Imperia difenderà il secondo posto in classifica e il Legnano impegnato a Casale per restare nelle posizioni per gli spareggi promozione. La Caronnese invece chiuderà la stagione sul campo amico di Caronno Pertusella contro il Saluzzo. L’unica gara in programma domenica 20 giugno è quella del Varese, che tornerà al “Franco Ossola” per affrontare il Derthona e provare a terminare l’annata con una vittoria. Potrete seguire il match, azione per azione, con la diretta testuale di VareseNews.

Scelti i finalisti del Premio Chiara si tratta di Antonio Franchini, Carlo Lucarelli e Bianca Pitzorno. La parola passa ora alla Giuria dei Lettori, composta da 150 soggetti, italiani e della Svizzera italiana, che indicherà il vincitoree cghe sarà svelato come sempre in autunno. Sarà invece assegnato a Mario Botta il premio alla carriera, si tratta della prima volta per un architetto.

