Imprese d’eccellenza, il gruppo Lu-Ve di Uboldo premiato da Regione Lombardia

Per valorizzare l’impegno delle imprese lombarde nella lotta e nella gestione della pandemia, l’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, ha istituito un premio dal titolo “L’impresa oltre l’impresa”.

I riconoscimenti sono stati consegnati oggi (giovedì 10 giugno) a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

«Abbiamo premiato – ha spiegato il presidente di Regione Lombarda Attilio Fontana – 20 modelli di eccellenza di aziende che, in diversi territori lombardi, si sono distinte con strategie innovative a favore dei propri dipendenti, clienti e fornitori per attivare un meccanismo virtuoso di promozione delle buone pratiche riproducibili. Attività – ha concluso Fontana – che le imprese hanno messo in atto prevalentemente durante tutto il periodo della pandemia da Covid».

GUIDESI: UN GRAZIE A CHI CREA LAVORO – «È stato doveroso e lo è tutt’oggi ringraziare i medici, gli operatori sanitari i volontari, ma è arrivato anche il momento di ringraziare le nostre imprese e gli imprenditori. L’iniziativa di oggi vuole essere soprattutto il ringraziamento a chi crea lavoro. Alle tante aziende lombarde tra cui queste venti premiate che hanno fatto tanto per il nostro territorio, le Comunità, i loro dipendenti e per la loro stessa attività – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi introducendo l’evento -. Hanno aiutato anche a livello sociale la nostra Regione. Insieme a loro vogliamo passare dalla fase emergenziale alla fase strategica evidenziando gli esempi positivi che saranno riconosciuti con questi premi. Questo è il connubio tra pubblico e privato che resta la ‘ricetta’ vincente di Regione Lombardia e che lo sarà ancora nel futuro».

LE AZIENDE PREMIATE

Per la provincia di Bergamo: Cooperativa Impegno Sociale di Almè e la Neodecortech spa di Filago.

Per la provincia di Brescia: Antares Vision spa di Travagliato, Acque Bresciane, CMC Industries di Cazzago San Martino, Feralpi Group spa di Lonato del Garda, L.M. Medical Division srl di Palazzolo sull’Oglio e Streparava spa di Adro.

Per la provincia di Cremona: Gruppo Arbra Service srl e il Gruppo Paolo Beltrami Costruzioni spa di Paderno Ponchielli.

Per la provincia di Mantova: Ciesse Paper di Borgo Virgilio.

Per la provincia di Milano: 2WS srl di Gorgonzola, Be Shaping The Future spa, Esselunga, Confinvest F.L. spa, Hi Future srl di Cologno Monzese, Nss Factory srls, Operari srl di Milano e Gruppo Terenzi srl di San Giuliano Milanese.

Per la provincia di Varese: il Gruppo Lu-Ve.