Incendio durante un’esercitazione militare nel motel abbandonato a Cadenazzo

Un incendio è divampato nel corso di alcune esercitazioni militari in uno stabile ormai disabitato. È accaduto martedì 15 giugno 2021, poco prima delle 22: l’incendio è scoppiato all’interno di un edificio in via Monte Ceneri a Cadenazzo, quello che un tempo era un motel, il “Monna Lisa” . Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire il rogo si è sviluppato nella parte a nord dell’edificio, nel contesto di un’esercitazione militare. (foto di repertorio)

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia militare e della Polizia città di Bellinzona, per gestire il traffico. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse poco dopo le 2 ed hanno impegnato i pompieri di Cadenazzo (con 5 veicoli e 12 uomini), i pompieri di Bellinzona (con 7 veicoli e 16 uomini) e i pompieri FFS con il treno di spegnimento, richiedendo inoltre l’utilizzo di un’autobotte militare.

Le fiamme hanno intaccato buona parte dello stabile, interessando parzialmente anche un edificio adiacente e la vicina area boschiva. Non si segnalano feriti o intossicati. L’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti è coordinata dalla Giustizia militare.