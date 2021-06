Inceneritori e salute, la coalizione di Amanda Ferrario organizza un incontro ai Molini Marzoli

La coalizione che sostiene Amanda Ferrario promuove un incontro pubblico dal titolo “inceneritori e salute” alla sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, domenica 6 giugno, alle ore 17,30. Per l’occasione sono stati chiamati a parlare l’ex-sindaco 5 stelle di Livorno, Filippo Nogarin, e il dottor Paolo Crosignani, epidemiologo che collabora con Legambiente.

La candidata sindaca commenta: «Questo sarà il mese decisivo per capire cosa succederà ad Accam, la società che gestisce l’inceneritore di Busto Arsizio. I cittadini sono chiamati a fare osservazioni al piano di salvataggio, ma senza avere la possibilità di esprimersi in un dibattito pubblico in quanto sono previste solo commissioni con i consiglieri. Noi riteniamo che sia importante informare rendendo partecipi i cittadini e per questo promuoviamo l’incontro di domenica pomeriggio. Si parlerà degli effetti sulla salute che comporta la presenza di un inceneritore sul territorio con il dott. Paolo Crosignani, già direttore dell’Unità di Epidemiologia Ambientale dell’istituto dei tumori di Milano, che analizzerà i dati emersi nelle indagini epidemiologiche di Accam e Figino. Ascolteremo poi le parole di Filippo Nogarin (ex sindaco di Livorno) sul caso di risanamento dell’azienda municipale AAMPS che prevede, tra le altre cose, la chiusura in bonis dell’impianto di termovalorizzazione ormai vetusto. E ci sarà con noi anche il prof. Roberto Cenci, esperto ambientale autorevole e competente. La salute di noi tutti e dei nostri figli dipenderà dalle scelte che saranno compiute nei prossimi giorni. È troppo importante conoscere i risvolti di una decisione che graverà in maniera determinante sul nostro futuro».

L’invito è quello di partecipare alla conferenza che vuole essere un momento di dibattito e confronto su un tema di grande importanza. Sarà possibile seguire l’iniziativa anche in diretta Facebook sulla pagina ConLei – Amanda Ferrario Sindaca.