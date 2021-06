Incidente a Canobbio, perde la vita un motociclista svizzero di 52 anni

L’incidente stradale è avvenuto prima delle 17.30 di martedì 22 giugno a Canobbio, su via Tesserete. Secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale svizzera un 22enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese stava circolando in direzione di Lugano a bordo di un furgone, mentre un 52enne motociclista svizzero domiciliato nella regione circolava sulla corsia opposta. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, vi è stato uno scontro frontale tra i due veicoli.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Torre di Redde, i pompieri di Tesserete nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che non hanno potuto che constatare il decesso del 52enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.