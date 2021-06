Incidente nella notte a Besozzo

Schianto poco dopo la mezzanotte di mercoledì 9 giugno a Besozzo.

Un ragazzo di 18 anni è uscito di strada in via Guglielmo Marconi, la via che si immette sulla statale non distante dal campo di calcio.

Per cause al vaglio dei carabinieri il giovane è finito contro un ostacolo.

Sul posto un’ambulanza dell’Sos di Travedona Monate.