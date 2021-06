Incidente in provincia di Piacenza, feriti due varesini in moto

Incidente a Passo Penice, in provincia di Piacenza, in cui sono rimasti feriti due motociclisti della provincia di Varese. Si tratta di un uomo di 44 anni e una donna (la compagna) della stessa età. La notizia è stata diffusa dal quotidiano on line Piacenzasera.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata del 13 giugno a una decina di chilometri da Bobbio (Piacenza). Una coppia di motociclisti è finita a terra, nello scontro non sono coinvolti altri mezzi.

L’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia ha trasportato il motociclista rimasto ferito in modo più lieve al Pronto Soccorso di Bobbio. Mentre il secondo centauro, rimasto ferito in maniera seria, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dai sanitari del 118 di Bobbio.