Indicatori di trading: tra i più gettonati tra gli investitori anche le Nuvole di Ichimoku

Il trading online è diventato uno dei principali metodi di investimento in Italia e nel mondo. Tanti risparmiatori si sono avvicinati al mondo finanziario proprio grazie al trading, che ha reso semplice operare con vari assets e gestire le posizioni finanziarie senza doversi necessariamente rivolgere ad un consulente.

Osservando i numeri del trading in Italia si nota un netto incremento degli investitori negli ultimi anni ed in particolare negli ultimi dodici mesi. Accanto all’incremento degli investitori, si nota anche un aumento dei volumi scambiati sulle piattaforme di trading online, le quali si evolvono di continuo per venire incontro alle esigenze dei loro clienti e per consentire loro di sfruttare le potenzialità dei mercati finanziari.

I migliori investitori sfruttano a loro vantaggio gli indicatori di trading. Si tratta di strumenti che sono utilizzati per capire qual è il momento migliore per muoversi sul mercato, individuando il timing ottimale sia per l’acquisto che per la vendita di assets.

Oltre agli indicatori tradizionali, gli investitori italiani stanno iniziando ad utilizzare anche degli strumenti più particolari e con i quali ottenere un’analisi dettagliata del mercato. Tra questi bisogna segnalare le cosiddette nuvole di Ichimoku, un indicatore sempre più impiegato dai traders del nostro paese. Capire cosa sono le Nuvole di Ichimoku può quindi essere molto utile per migliorare la propria strategia di investimento e per provare ad incrementare la percentuale di profitto.

Nuvole di Ichimoku: le caratteristiche di questo indicatore

Le nuvole di Ichimoku sono tra gli indicatori più noti a livello mondiale, anche se solo negli ultimi anni si stanno diffondendo nei paesi occidentali. Questo indicatore è stato infatti sviluppato inizialmente per essere impiegato per l’analisi dei mercati orientali, ma ci si è poi resi conto che avrebbe potuto fornire delle informazioni utili anche per coloro che investono sui mercati occidentali.

L’iniziale difficoltà ad affermarsi anche tra gli investitori occidentali è stata dovuta soprattutto alla difficoltà di analisi di questo indicatore. Non si tratta infatti di uno degli indicatori più semplici in assoluto e risulta ostico per gli investitori alle prime armi. A differenza di altri strumenti di analisi del mercato, le nuvole di Ichimoku possono essere considerate un indicatore completo, il che significa che sarà sufficiente questo indicatore per capire come muoversi, senza doverlo accoppiare ad altri indicatori.

Le nuvole di Ichimoku si compongono di cinque medie mobili, che gli investitori devono imparare ad analizzare per capire l’andamento degli assets e provare a fare delle previsioni. Oltre alle medie mobili, gli investitori devono analizzare anche l’ampiezza della nuvola, che corrisponde alla volatilità dell’asset, ed il colore dell’area della nuvola, che fa riferimento invece al trend in corso.

L’importanza degli indicatori nel trading online

Tutti i migliori investitori fanno dell’analisi del mercato uno dei loro punti di forza. Chi investe seguendo la massa e lasciandosi guidare dalle emozioni non riuscirà ad ottenere dei risultati positivi nel lungo periodo, al massimo riuscirà a generare dei profitti nel breve termine con operazioni finanziarie scelte a caso. Gli investitori esperti sanno bene quanto sia importante analizzare il mercato e per fare ciò si avvalgono di indicatori di trading che possono essere d’aiuto per individuare le finestre di investimento.

Non bisogna per forza imparare ad utilizzare tutti gli indicatori di trading disponibili, anche perché studiarli tutti in dettaglio sarebbe molto difficile. E’ sufficiente concentrarsi sugli indicatori principali ed iniziare ad utilizzarli prima di ogni nuova operazione finanziaria. Gli indicatori dovrebbero diventare parte integrante del proprio processo di analisi degli assets e dovrebbero far parte della strategia di investimento di ogni investitore perché solo in questo modo sarà possibile ridurre il rischio di investimento, cercando di tenere al sicuro il capitale iniziale.