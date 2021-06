A Induno Olona l’ultimo concerto della rassegna “L’albero delle note” racconta la Famiglia Garcia

Si chiude con un concerto molto particolare la rassegna musicale primaverile “L’albero delle note“, proposta dal Comune e dalla Pro loco di Induno Olona con il sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto e la direzione artistica del M° Roberto Bacchini.

L’appuntamento è per questa sera, sabato 26 giugno, alle 21 in Sala Bergamaschi.

Sotto la guido del M° Roberto Bacchini, la soprano Anna Chierichetti e il tenore Riccardo Botta, accompagnati al pianoforte da Paolo Mingardi, e con l’intervento dell’attore e doppiatore Claudio Moneta, presenteranno “La famiglia Garcia”, un affascinante viaggio musicale e storico alla riscoperta di una famiglia di musicisti pressoché unica nel panorama musicale europeo del XIX secolo.

Manuel del Pópolo Vicente García (nell’immagine), da molti considerato come il fondatore del melodramma nazionale spagnolo, fu un grandissimo tenore, didatta del canto e compositore. Le sue figlie Maria e Pauline ebbero entrambe due folgoranti carriere come cantanti liriche e ci hanno inoltre lasciato un gran numero di eccellenti composizioni. Manuel Patricio, figlio primogenito, divenne maestro di canto e studiò a fondo il fenomeno vocale anche da un punto di vista scientifico.

Tutta la storia musicale del secolo romantico è stata dominata e animata da questa famiglia. I più diversi successi hanno coronato le particolari attitudini di ognuno dei suoi membri, tutti egualmente votati al culto dell’arte e alla passione per il bello. L’ispirazione per questo programma nasce dalla musica vocale che questi artisti hanno composto, con uno sguardo ai grandi operisti dell’800 italiano e a un mondo perduto in cui le arti e la cultura erano, senza soluzione di continuità, lavoro e piacere nel quotidiano.

Ingresso al concerto: 5 euro

Per ulteriori informazioni: 339 2000601 o via email a: proloco.induno@gmail.com

Qui la brochure di presentazione del concerto