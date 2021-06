Insubria Chamber in concerto all’Eremo di Santa Caterina del Sasso per una sera d’estate

Una serata di musica classica da vivere in un luogo unico e meraviglioso come l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. L’appuntamento è organizzato dalla Fondazone Jupiter e dalla Società Patrimoniale della Provincia di Varese ed è in programma per venerdì 2 luglio, dalle 21.

La serata prende il titolo di “Concerto d’Estate – Musicalmente” e vedrà in scena gli “Insubria Chamber”. In scena musicisti d’eccezione: Nausicaa Nisati, contralto, Sara Sternieri, violino I, Roberto Terranova, violiono II, Matteo Fedeli, viola, Piermario Murelli, contrabbasso, Biagio Carlomagno, timpani, Giorgio Rodolfo Marini, direttore. Il programma prevede musiche di Pergolesi (per contralto e archi, antifona per contralto e archi, aria per contralto e archi) e Mozart (K. 239 per archi e timpani).

EREMO DI S. CATERINA DEL SASSO

L’ingresso è libero e con offerta libera.

Ingresso ore 20:30, possibilità di ascolto anche esternamente al riempimento dei posti disponibili in Chiesa.

Per raggiungere l’Eremo sarà aperta la scalinata ma ci sarà la possibilità di utilizzare (con la consueta tariffa di 1 euro) l’ascensore.

Il sito ufficiale: https://www.eremosantacaterina.it/it/info-e-orari