Ironia sugli allagamenti a Busto Arsizio e la foto del salvataggio diventa un “meme”

La foto del salvataggio dei passeggeri dell’autobus finito sott’acqua nel sottopasso di via Torquato Tasso a Busto Arsizio, scattata dal nostro collega Marco Corso durante il nubifragio che ieri (martedì) ha investito il Basso Varesotto, è diventata un meme (una foto ritoccata in maniera ironica, ndr) che sta imperversando su migliaia di bacheche social e attraverso le chat di whatsapp.

In uno di questi fotomontaggi si vede l’indimenticato giornalista sportivo Giampiero Galeazzi a bordo di una canoa con Umberto Smaila mentre in un altro viene presa di mira la campagna di marketing lanciata proprio dall’amministrazione comunale per attirare residenti da Milano.

I social, si sa, non perdonano niente e tutto finisce nel tritacarne dei commenti, chi con una giusta dose di ironia e chi esagerando. Qualcuno ha usato l’hashtag #ilbellodivivereabusto, molto usato in questi anni dalla giunta Antonelli, e qualcun’altro ha scherzato sul fatto che a Busto mancava il mare: «tutti dicevano che mancava solo il mare a Busto e Dio li ha accontentati…solo che si è dimenticato di avvisare e quindi adesso passano i gommoni dei Vigili del fuoco a salvare le anime ..tantissimi anni fa era stata costruita un Arca».

Infine c’è chi ha messo in relazione, ironicamente, i gavettoni di fine anno davanti alle scuole con gli allagamenti: «Questa cosa dei gavettoni deve essere sfuggita di mano».