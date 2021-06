Isole italiane: quali sono le più belle dove trascorrere le vacanze

L’Italia è bellissima da nord a sud, ricca di località davvero belle e suggestive dove trascorrere vacanze estive. Ogni anno, infatti, sono tantissimi i turisti che raggiungono il belpaese da ogni parte del mondo; tuttavia, negli ultimi anni, anche gli Italiani hanno riscoperto la voglia di trascorrere le vacanze nel loro Paese, magari scoprendo zone paradisiache di cui hanno sempre ignorato l’esistenza. Le mete più gettonate sono di sicuro le isole, capaci di mettere d’accordo qualsiasi tipo di turista. Tuttavia, la maggior parte di questi posti sono piccoli e riservati; pertanto è bene decidere con largo anticipo la destinazione di vacanza e pianificare dettagliatamente il proprio viaggio, al fine di non rischiare un “tutto esaurito”. Il primo passo da fare, è quello di consultare un comparatore traghetti per le maggiori isole per poi passare agli altri dettagli della vacanza.

Sardegna

La Sardegna offre un mare color smeraldo circondato da bianchissime spiagge, ma non solo. Storia e cultura impregnano questa terra e le tradizioni enogastronomiche sono un aspetto altrettanto importante. Ma la Sardegna non è solo la meta per le vacanze adatta a chi ama il relax ed il buon cibo, ma anche per chi ama la natura incontaminata e gli scenari selvaggi dove fare escursioni o passeggiate in bicicletta oppure a piedi, per ammirare passo dopo passo scorci davvero pittoreschi. Sono davvero tante le località di quest’isola preposte ad accogliere i turisti, per fare una scelta occorre pensare alla tipologia di vacanza che si vuole trascorrere ed al budget, dato che alcune zone più esclusive hanno un costo maggiore rispetto ad altre, come quelle a nord-est (La Costa Smeralda ed in genere la Gallura).

Tremiti

Le Isole Tremiti si trovano nel mar Adriatico, precisamente a 12 miglia a largo del Gargano. Si tratta di un arcipelago composto da 5 isole, di cui solo due abitate, ovvero San Domino e San Nicola. Sicuramente questa meta è da tenere in considerazione se si vuole trascorrere una vacanza in tutta tranquillità, in quanto si tratta di un piccolo angolo paradisiaco con pochi interventi da parte dell’uomo. Il mare è limpido, con i fondali trasparenti (ideale per le immersioni) ed è avvolto da natura incontaminata che regala aria pura. In tutto l’arcipelago vi sono delle piccole spiagge ed insenature, anche a strapiombo sul mare, dove rilassarsi e prendere il sole. Da visitare assolutamente sono le grotte delle Viole ed i faraglioni dei Pagliai, con il loro caratteristico fondale blu.

Isola del Giglio

L’Isola del Giglio è un’isola dal sapore medievale dell’arcipelago Toscano. Mettendo piede su quest’isola, immediatamente si ha la sensazione di esser stati trasportati in un altro mondo. Qui le limpide distese d’acqua riflettono i colori delle scogliere in granito. La maggior parte delle spiaggette sono raggiungibili a piedi, attraversando la macchia mediterranea, oppure in barca. È possibile trovare sia zone libere, dove stendere il proprio telo mare in tranquillità, sia stabilimenti balneari attrezzati, ideali per chi ha voglia di trascorrere giornate al mare con tutti i confort. Anche gli amanti degli sport come il trekking, la bicicletta, il running possono trovare nell’Isola del Giglio il loro posto ideale, in quanto vi sono ben 60 km a picco sul mare a disposizione del turismo open air.