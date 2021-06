Italia Viva: “Mentre il centrodestra cerca candidati Galimberti pensa alla mobilità della città”

“Il traffico è un problema annoso a Varese e soprattutto l’entrata in città dall’autostrada genera notevoli disagi ai cittadini e alle imprese del territorio. Un fatto di cui tutti si sono sempre lamentati, ma che le precedenti Amministrazioni non sono state in grado di risolvere”. Così in una nota congiunta i segretari cittadini di Italia Viva, Nicola Magistretti e Manuela Musciatelli.

“Mentre il centro destra è ancora alla ricerca di un candidato e ogni giorno trapela un nome diverso, il sindaco Davide Galimberti concretizza progetti fondamentali per lo sviluppo della città. Favorire un agevole ingresso in città, insieme ad altri investimenti infrastrutturali importanti come parcheggi o il Piano Stazioni, significa riconsegnare a Varese il suo ruolo strategico rispetto all’economia provinciale e al suo rapporto con Milano e la Svizzera”. Concludono.