Italia Viva in piazza a Varese, “tante idee e progetti innovativi”

Italia viva arriva in piazza a Varese. Sabato mattina al gazebo allestito in piazza Monte Grappa hanno partecipato Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva, insieme a Manuela Musciatelli e Nicola Magistretti, la deputata Maria Chiara Gadda e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

«Italia Viva – dichiara Licata – conferma anche questo fine settimana la sua presenza in piazza a Varese, e continueremo a farlo con regolarità anche nei quartieri perché è fondamentale mettersi all’ascolto delle persone dopo i mesi difficili vissuti, e soprattutto per costruire insieme la ripartenza. Tante le idee e i progetti innovativi che stiamo sviluppando per il nostro meraviglioso territorio, grazie a cittadini appassionati che hanno deciso di dare il loro contributo. Molti i giovani, e anche persone che si sono riavvicinate alla politica grazie a Italia viva».

«Del resto – aggiunge il coordinatore provinciale – gli obiettivi raggiunti sul piano nazionale, dalla nascita del Governo Draghi al recente assegno unico e universale hanno dato un messaggio di concretezza e innovazione. Facciamo appello ai tanti riformisti che ci sono in città, perché è importante che in questo momento chi ha voglia di dare il suo contributo si faccia avanti. Varese, con le risorse del Recovery Plan, potrà crescere e svilupparsi. Il sindaco Davide Galimberti ha dimostrato concretezza e competenza, condizione necessaria perchè queste risorse arrivino sul territorio. Noi ci siamo con le nostre idee e la nostra squadra».