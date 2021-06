Itinerari del romanico tra Montorfano e Golfo Borromeo arriva a Baveno

La mostra “Itinerari del romanico tra Montorfano e Golfo Borromeo“, scaturita dall’omonimo progetto e che ha offerto molte novità sulle chiese romaniche del territorio, viene inaugurata a Baveno, dove sarà ospitata all’interno del Battistero.

L’esposizione, articolata in 15 pannelli con immagini, rilievi e testi informativi in italiano e inglese sulle 15 chiese oggetto dello studio, arricchita ora con un nuovo pannello dedicato al Battistero romanico di Baveno, verrà inaugurata domenica 4 luglio alle 16.30, sul sagrato della chiesa dei SS. Gervaso e Protaso (in caso di cattivo tempo nel centro culturale Nostr@domus).

Ad introdurre la mostra saranno le autrici dello studio, Eleonora Casarotti e Chiara Ribolla, che proporranno un approfondimento sulle novità emerse sulla chiesa e sul battistero di Baveno grazie al loro lavoro, che, ricordiamo, è stato promosso e coordinato dal Gruppo Archeologico e dal Museo di Mergozzo con il contributo di Fondazione Comunitaria VCO (bando piccoli progetti 2019) ed il sostegno dei Comuni di Mergozzo, Verbania e Baveno e del Lions Club Verbano Borromeo.

Importante è stata la collaborazione scientifica delle Università di Pavia e Torino e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, e la collaborazione operativa, oltre che dei volontari del GAM e del Museo Archeologico di Mergozzo, del Museo del Paesaggio.

Per la partecipazione all’evento inaugurale si richiede prenotazione obbligatoria da effettuare tel. 0323 924632 SMS o Whatsapp +39 345 7936361 info@bavenoturismo.it.

La mostra sarà in seguito visitabile con ingresso libero e gratuito presso il Battistero di Baveno fino al 31/8/2021 tutti i giorni ore 9-18.

Inaugurazione

Domenica 4 luglio ore 16.30

Sagrato della chiesa dei SS. Gervaso e Protaso