ITIS Facchinetti di Castellanza al secondo posto nel concorso scolastico Raccogliamo Valore

È la classe 2F dell’I.T.I.S. Facchinetti di Castellanza in provincia di Varese con l’elaborato “RAEE Impariamo a pensare al rovescio” a vincere il secondo premio nella categoria “Scuola Secondaria di Secondo Grado” alla seconda edizione del concorso scolastico Raccogliamo Valore, dedicato ai temi della raccolta differenziata, del riciclo e dell’economia circolare, con un particolare focus sui RAEE. Il lavoro vincitore, valutato da una giuria interna a Ecolamp e a Educazione Digitale, è stato premiato per la completezza e la coerenza dei contenuti rispetto al tema proposto, e la qualità creativa dell’elaborato. Per la classifica finale si è tenuto conto anche dei like raccolti tramite la condivisione sui social. La classe ha ricevuto buoni per l’acquisto di materiale scolastico del valore di 200 euro.

Arrivato alla sua seconda edizione, sono 1.096 i docenti che si sono iscritti a «Raccogliamo Valore» sulla piattaforma Educazione Digitale, molti dei quali hanno aderito per la prima volta quest’anno all’iniziativa di Ecolamp. Sono 936 le scuole coinvolte, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, per un totale di 2.233 download dei materiali didattici disponibili online. Infine, gli elaborati che hanno partecipato al concorso sono 111. Si tratta di numeri positivi, considerate le difficoltà che i docenti hanno dovuto affrontare a causa delle numerose chiusure e riaperture della didattica in presenza, imposte dalla pandemia. Quest’anno, inoltre, è stata mantenuta la scadenza del 30 aprile, anziché prolungare fino a giugno, come era avvenuto per l’edizione precedente.

«Raccogliamo Valore» nasce dal desiderio di coinvolgere e sensibilizzare gli studenti sugli effetti positivi che ognuno di noi può produrre, in termini di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, attraverso piccoli gesti quotidiani. Si tratta di mettere in pratica una corretta raccolta differenziata di prodotti d’uso comune come smartphone, giochi elettronici, lampadine, elettrodomestici e tanti altri apparecchi elettrici ed elettronici, che a fine vita diventano RAEE. Il percorso didattico Raccogliamo Valore, che vuole rendere piacevole e coinvolgente l’approfondimento di tematiche di grande attualità come la gestione sostenibile dei rifiuti elettrici, tornerà su Educazione Digitale anche per il prossimo anno scolastico, certamente con qualche novità.