Judo, Christian Formentin medaglia di bronzo al campionato italiano

A Velletri lo scorso week end circa 400 judoka si sono affrontati per raggiungere il titolo di campione nazionale 2021. Ottima prova del “gigante buono” della Pro Patria Busto che nella categoria degli oltre 100 kg conquista un bellissimo bronzo ed il grado di cintura nera.

Cristian Formentin (nella foto) frequenta la palestra di Busto fin dalla tenera età con impegno e costanza sempre sorridente, difficilmente arrabbiato, pronto a scherzare con tutti ed a 18 anni si è regalato ed ha regalato alla sua società ed al suo tecnico questa belle medaglia.

Questo il resoconto delle due giornate fattoci proprio dal tecnico della Pro Patria Judo Claudio Zanesco che ha seguito a bordo tatami i judoka.

”Al secondo fine settimana delle Finali Nazionali 2021, ci siamo presentati con due nostri tesserati atleti – Federica Mara -57 kg e Christian Formentin +100 – e Christian Sagunti, tesserato C.S.G. Busto Garolfo, che si allena stabilmente con noi nella categoria al limite dei -90 kg. Sfortunata la gara di Federica che, seppur lottando alla pari con la sua avversaria nei primi 4 minuti di gara, al golden score subisce una tecnica e purtroppo esce al primo incontro e non viene recuperata”.

“Benissimo invece Christian Formentin nella categoria + 100 kg che con due incontri vinti e uno perso si classifica al 3° posto, meritatissima medaglia di bronzo e cintura nera, la 55esima della Pro Patria Judo. Sagunti, con due incontri vinti e due persi, raggiunge la finale per il bronzo ma perde e si deve per così dire accontentare del quinto posto. Peccato perché a mio giudizio anche per lui il bronzo era alla portatae comunque sono statetante le conferme sulla crescita del giovane atleta del Centro Sportivo Giovanile di Busto Garolfo dove è stato formato negli anni da vari insegnanti fra cui Mario Sina, Giovanni Olgiati e Cinzia Cavazzuti.”

Il prossimo week end a Lignano Sabbiadoro le finali nazionali senior che vedranno altri atleti varesini in gara e come si suole dire “non c’è il due senza il tre” e si spera settimana prossima di festeggiare un’altra medaglia.