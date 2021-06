La Castellanzese blinda il suo fenomeno: rinnovo per Chessa

Una stagione da dominatore, la squadra a lungo in corsa per il primo posto e gol a grappoli. Sono questi gli ingredienti che hanno portato la Castellanzese a rinnovare l’accordo anche per la stagione 2021-2022 con Mario Chessa.

Dopo i 31 gol – e non è ancora finita – in campionato, l’attaccante di origine sarda aveva parecchie pretendenti pronte a fargli la corte, anche dalla Serie C, ma Chessa ha deciso di restare a Castellanza, chiudendo così i discorsi di calciomercato sul suo nome.

Il comunicato della società:

USD Castellanzese 1921 comunica che Mario Chessa sarà un attaccante della Castellanzese anche per la prossima stagione sportiva. Continua il sodalizio tra i neroverdi e il numero 7. Che ha scelto di sposare il progetto del club di via Cadorna per il terzo anno consecutivo.

41 gol e 13 assist in poco meno di due stagioni (60 gare disputate da neroverde): la prima, interrotta anzitempo dalla pandemia, ricca di gol pesanti per la salvezza: la seconda, da record con 31 palloni messi nel sacco in 33 gare (con altre tre tornate da completare prima del gong più eventuali playoff a un passo). Questi i numeri di Super Mario con i nostri colori addosso, mai così prolifico in Serie D.

Il futuro è alle porte, la magia continua!