La consigliera varesina Maria Paola Cocchiere parla all’Europa di “zero pollution”

La consigliera comunale di Varese Maria Paola Cocchiere, capogruppo della Lista Galimberti, parteciperà come relatore ad un pane della EU Green Week, la settimana di dibattito della Commissione europea che ha l’obiettivo di rendere l’Europa climaticamente neutra nel 2050. Un’occasione unica in cui potersi confrontare in modo pratico sulle grandi tematiche ambientali al centro dello scenario nazionale ed Europeo.

«Grazie all’esperienza da giovane amministratore, come consigliere comunale e presidente di commissione, ho avuto l’occasione di allargare la visione politica prima su scala nazionale con ANCI, grazie al FORSAM IX, corso di 30 giovani amministratori selezionati su tutta Italia, e poi con lo Young Elected Politicians programme a livello europeo, esperienze che mi hanno consentito di confrontarmi e analizzare tematiche non solo su piccola scala ma con una visione ad ampio respiro – ha spiegato Maria Paola Cocchiere – Questa è un’occasione unica in cui potersi confrontare in modo pratico, e da protagonisti, sulle grandi tematiche ambientali al centro dello scenario nazionale ed Europeo. In questo periodo storico post-covid e nell’era della transizione ecologica, è fondamentale un confronto a livello internazionale sulle azioni che dovranno guidare le politiche comunitarie per la lotta globale contro l’inquinamento. Un’occasione unica per Varese per inserirsi nel dibattito europeo sulle grandi tematiche ambientali».

Maria Paola Cocchiere – in lingua inglese, come prevede il programma – interverrà in occasione dell’evento ‘Rural and urban challenges in developing regional zero-pollution plans’ previsto per venerdì 11 giugno alle 10.00. Una sessione nata con l’intento di riflettere sulle potenziali soluzioni con cui le regioni transfrontaliere dell’Europa possono affrontare le sfide future mirate al raggiungimento dell’obiettivo “zero pollution” (‘inquinamento zero’) previsto dallo European Green Deal.

Tra gli ospiti del panel oltre a Maria Paola Cocchiere come membro YEPs programme (Young elected politicians) e consigliera comunale di Varese, spiccano anche i nomi di Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma di Bolzano, Denise Godinho direttore comunicazione dell’ufficio ambiente di Bruxelles, Peter Austin, Planning Advisor della città di Oslo.

«Prendere parte a questo dibattito a livello europeo – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – è un’opportunità per riflettere sulle potenziali soluzioni che le regioni transfrontaliere potranno attuare su uno dei temi cardine delle politiche ambientali future. In questa fase delicata l’apporto di giovani amministratori è ancora più importante per portare idee e progettualità innovative, in grado si affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, tra cui quella climatica, con l’obiettivo di contrasto all’inquinamento, è una delle prioritarie. E’ motivo di orgoglio vedere che i nostri giovani amministratori siano chiamati a raccontare in Europa le esperienze maturate nella nostra città in questi anni».

È possibile seguire l’incontro on line: questo il link per registrarsi.