La Croce Rossa di Busto Arsizio nella hall of fame: “Non dimentichiamo la solidarietà”

Si è svolta questa mattina, giovedì, nel cortile del palazzo municipale la cerimonia della Festa del Ringraziamento in occasione della Festa patronale di san Giovanni. Sindaco, presidente del consiglio comunale e giunta hanno consegnato gli attestati di ringraziamento della Città di Busto Arsizio, i premi Olga Fiorini e Dell’Acqua e la civica benemerenza che quest’anno ha visto protagonista la Croce Rossa di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Tutti i premiati della Festa Patronale di Busto Arsizio 2021 4 di 22

La civica benemerenza alla Croce Rossa

Una scelta, quella della Croce Rossa, che fa il paio con quella di settembre dello scorso anno quando fu scoperto il nome del dottor Roberto Stella, tra i primi medici deceduti a causa del covid in Italia. Un riconoscimento importante all’impegno di volontari e dipendenti che si sono prodigati senza sosta nel soccorrere i malati anche quando tutti eravamo chiusi in casa per le restrizioni anti-pandemia: «Ricorderò per sempre il suono delle sirene e quello delle campane durante quei lunghi mesi in cui per le strade non c’era più nessuno» – ha ricordato il sindaco Emanuele Antonelli durante la consegna degli attestati. «Non dimentichiamo quanto è stata importante la solidarietà in questo anno e mezzo» – ha detto una rappresentante della Croce Rossa, nel ringraziare l’amministrazione per il riconoscimento.



Il Grazie alle forze dell’ordine e alle forze armate

Alle 9.15 ha preso il via la consegna dei riconoscimenti con i “grazie” alle Forze dell’Ordine per l’abnegazione, la professionalità, lo spirito di servizio con cui operano a vantaggio della collettività. In particolare per i Carabinieri al vice brigadiere Vittorio Alessio di Gaetano e all’appuntato Christian Mark Testa; per la Polizia di Stato all’assistente capo coordinatore Marco Pontiroli, all’assistente capo Antonio Petruccelli, all’assistente capo Igor Zanchelli; per la Polizia locale all’assistente scelto Salvatore Messina, all’agente scelto Marco Chiantore, al sovraintendente Rocco Femìa. Il Sindaco ha consegnato un riconoscimento speciale anche a tutti i comandanti, in rappresentanza del personale che hanno messo l’impegno personale a favore dell’interesse pubblico.

Un riconoscimento per le associazioni del territorio

Il sindaco ha deciso un riconoscimento anche ad alcune associazioni del territorio che si sono particolarmente distinte durante l’emergenza sanitaria. Come da tradizione, sono stati poi consegnati gli attestati ai dipendenti comunali con oltre 25 anni di servizio e che hanno cessato il lavoro da giugno 2019.

Cavalieri e Maestri del Lavoro

A seguire il momento della consegna dei ringraziamenti ai concittadini che hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, Enrico Baila, Roberto Brambilla e Francesco Caseri, e ai “Maestri del Lavoro” Renzo Lamperti e Maurizio Nebuloni, Alessandra Buraglio e Walter Pizzoni, che saranno accompagnati dal console provinciale della Federazione maestri del lavoro d’Italia Emilio Frascoli,

I premi al mondo dello sport

Subito dopo c’è stata la consegna degli attestati di particolare ringraziamento a Gianluigi Marcora, alla Busto Nuoto Syncro e alla ProPatria Ginnastica. Sempre in ambito sportivo il premio a Riccardo Colombo (che sarà accompagnato dalla presidente della Pro Patria Patrizia Testa), per il Premio Fair Play.

Seguono i ringraziamenti alle Cuffie colorate, alle due associazioni di Protezione civile Garibaldi e Augustus, e all’architetto Augusto Spada.

I premi Olga Fiorini e Dell’Acqua

Il premio dedicato a Olga Fiorini, attribuito a persone che abbiano speso importante parte della propria vita al fine di educare e formare le giovani generazioni, è stato consegnato al professor Giovanni Mocchetti, mentre il premio “Enrico dell’Acqua – difendere e garantire il futuro” è stato conferito al designer Ercole Spada.