La farmacia di Somma farà tamponi gratuiti ai parenti delle Rsa sommesi

La Spes di Somma effettuerà gratuitamente tamponi per i parenti degli ospiti delle case di riposo di Somma Lombardo.

Lo comunica con soddisfazione l’amministratore Delegato di Spes, Massimiliano Albini: in collaborazione con le case di riposo Bellini e Girasole, la farmacia di Soragana ha attivato il servizio per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi SSR per l’accesso visitatori e familiari in RSA.

Per tale servizio è necessaria obbligatoriamente la prenotazione da parte del cittadino. Dal 28/06 i cittadini potranno prenotarsi telefonicamente al CALL CENTER REGIONALE (800.638.638 – 02.99.95.99); dal 05/07 i cittadini potranno prenotarsi anche via web a questo indirizzo.

Potranno prenotarsi solo i cittadini iscritti all’SSN.

Il servizio, gratuito per l’utente, sarà effettuato dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 9.00 alle 13.00.

Per qualsiasi informazione e’ possibile contattare la Farmacia di Soragana al numero 0331259522 int. 4.