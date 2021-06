La Festa della musica a Cardano: “Un bel momento di aggregazione”

È il solstizio d’estate, ed è il tempo della Festa della musica. Dal 1982, ogni anno, su iniziativa del Ministero della Cultura francese si celebra l’amore per la musica.

Anche Cardano al Campo ha deciso di fare la sua parte: domenica 20 giugno, dalle 17, la Filarmonica di Cardano si è esibita in piazza Falcone Borsellino, in piazza Alberto da Giussano e infine in piazza Sant’Anastasio. Alberto Ferrazzi, Paola Buffa, Elisabetta Magnaghi e Giuseppe Pugliese hanno suonato per i cardanesi nell’ultimo pomeriggio di primavera. Presente, per l’amministrazione, l’assessore alla cultura Valter Tomasini, che ha brevemente spiegato la storia e la tradizione della festa.

La Festa della musica

Si festeggia in 120 nazioni in tutto il mondo. In Italia, nei primi anni Novanta alcune città iniziarono a interessarsi alla manifestazione. La festa è diventata un’occasione per diffondere la musica nelle strade, nelle piazze, nei cortili, nei chiostri; in luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo.

«La Festa della musica — ha spiegato Tomasini — rappresenta un momento di forte aggregazione nel tessuto sociale italiano, che rafforza i valori di cittadinanza a livello sociale, migliorando e favorendo un rapporto positivo fra cittadini, enti e amministrazioni. Abbiamo riscontrato una forte adesione in Italia soprattutto nei centri più piccoli, rivelando l’importanza per i Comuni di creare momenti di coesione e legame sociale».