La festa della polpetta a Cassano Magnago

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno, presso l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, riparte la stagione delle sagre con

La festa delle polpette

evento organizzato da Street Food Parade, con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

Centinaia di polpette con ricette per tutti i gusti, birra, diretta degli europei su maxischermo, aree bimbi e musica dal vivo, per un ritorno del divertimento in completa sicurezza.

Una vera celebrazione della polpetta, in ogni sua salsa, ricetta, colore e sapore.

Specialità di carne, pesce o verdura, fritte o al forno, ripiene o al sugo, nel panino o con la pasta, tradizionali o innovative.

“Per noi il primo evento dopo tanti mesi è come tornare a respirare, facendo quello che amiamo per il nostro territorio che per tanto, troppo tempo è rimasto paralizzato a causa della pandemia. È una bellissima emozione che vogliamo condividere con più persone possibili, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Ringraziamo come sempre il comune di Cassano Magnago per aver reso possibile questa iniziativa, sempre molto attento alle esigenze dei suoi cittadini”, sono le parole degli organizzatori.

Programma di intrattenimento

Venerdì 11 giugno si potrà assistere in diretta, su maxischermo, all’esordio degli azzurri agli europei di calcio contro la Turchia.

Sabato 12 giugno invece si terrà uno speciale concerto tributo in acustico a Lucio Battisti.

Per i più piccoli ci saranno aree dedicate, dai tappeti elastici al tiro a segno.

Il tutto all’interno di 1600 mq di tensostruttura al coperto che assicurano l’evento anche in caso di maltempo. Sempre aperti, anche in caso di pioggia.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 3495382384

Orari

Venerdì dalle 18.00 a mezzanotte

Sabato dalle 18.00 a mezzanotte

Domenica dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 a mezzanotte

Prenotazione consigliata

Posti limitati (SOLO servizio al tavolo)

Possibilità di take away