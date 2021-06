La Fondazione Ascoli stacca l’assegno per tre camere sterili al Del Ponte

La Fondazione Giacomo Ascoli ha consegnato al direttore generale di ASST Sette Laghi Gianni Bonelli un assegno di 150 mila euro per finanziare la realizzazione di tre camere protette “destinate – spiega lo stesso Bonelli – a completare il Day Center per l’onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte con uno spazio di degenza dedicato ai bambini più fragili”.

L’assegno è stato consegnato assieme al progetto, anch’esso finanziato con ulteriori 50 mila euro dalla Fondazione Giacomo Ascoli, per la ristrutturazione di parte del quinto piano dell’Ospedale Del Ponte, nella Struttura semplice dipartimentale di onco-ematologia pediatrica.

«I nuovi ambienti – illustra il Professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino di ASST Sette Laghi – serviranno principalmente a curare i piccoli pazienti con immunodeficienza o in aplasia ma, all’occorrenza, anche per quei bambini che hanno una necessità clinica specifica, in applicazione di precisi protocolli aziendali».

E’ prevista la trasformazione del sottotetto, situato tra il Day Center Giacomo Ascoli e la Pediatria, in locali destinati alle tre camere protette, più uno adibito a sala di attesa. L’estrazione e ricambio dell’aria saranno assicurati da un impianto di ultima generazione installato sul tetto dell’attiguo padiglione Michelangelo.

«I nuovi spazi – aggiunge l’Avv. Marco Ascoli, Presidente di Fondazione Giacomo Ascoli – saranno dotati di installazioni ed arredi all’avanguardia e di alta qualità donati dalla Fondazione per soddisfare nel migliore dei modi le necessità di accoglienza ed assistenza dei pazienti. Anche con questa realizzazione puntiamo a migliorare la qualità di vita e quindi a rendere più efficaci le cure per la piena guarigione dei bambini, che è lo scopo statutario della nostra fondazione».