La formazione aziendale si fa all’aria aperta con Outdoorformo

NOTIZIARIO UISP del 2 giugno 2021

ALTA FORMAZIONE – In campo per il tennis. Con energia e gentilezza.

Il Tennis Uisp è al lavoro per ripartire con appuntamenti formativi e sul campo: oggi è in programma l’aggiornamento annuale per gli insegnanti, dal titolo evocativo “Il tennis, l’energia quantistica e la gentilezza”, un appuntamento on line che sarà condiviso anche sulla pagina Facebook del Tennis Uisp. “Abbiamo già circa 200 iscritti – dice Erasmo Palma, responsabile Tennis Uisp – sarà un nuovo appuntamento con l’innovazione e la ricerca, come sempre nella nostra formazione. Anche interagendo con bambini e amatori abbiamo sempre puntato molto sulla ricerca. Siamo convinti che la gentilezza non si predichi ma si pratichi, e vogliamo trasmettere l’idea che l’erogazione di energia avviene con la condivisione. Due elementi che attenuano gli attriti che possono esistere nelle relazioni asimmetriche, come genitori-figli e istruttori-allievi, per cui vogliamo approfondire e trasmettere questi concetti per una gestione delle relazioni costruttiva ed educativa”.

Quello del 2 giugno è un appuntamento obbligatorio e gratuito per tecnici nazionali, ma aperto a tutti gli appassionati. “Per noi la formazione è un momento fondamentale e mettiamo al centro le capacità relazionali che prescindono dalla specificità sportiva” spiega Palma.

L’aggiornamento sarà seguito dall’inizio degli eventi nazionali: infatti il 3 giugno ad Albarella parte il lungo week-end delle finali di CoppItalia Uisp, al momento ci sono 260 iscritti, provenienti da 9 regioni. Fino al 6 giugno si giocherà a squadre con gli adulti, poi l’ultima settimana di agosto il tennis Uisp torna a Pugnochiuso, in Puglia, con gli assoluti, in cui sarà previsto anche uno spazio per i giovani.

Elena Fiorani – redazione Uisp Nazionale

MONTAGNA – Outdoorformo: la formazione aziendale è sul campo

Outdoorformo, l’asd Uisp che per il Comitato Varesino è anche SdA Montagna, non è nuova a queste iniziative. Nella sede di Rimella, in Alta Valsesia, l’asd in collaborazione con IterFormo organizza una formazione molto particolare, dedicata a titolari d’azienda, HR manager e responsabili della formazione aziendale.

Perché non è una novità: sempre più aziende praticano attività di formazione integrate con pratiche outdoor. Serve a rafforzare l’intesa nel team di lavoro, a conoscersi meglio, ma non solo. E il corso pensato da Roberto Pezzin, presidente dell’asd Uisp, e dai suoi collaboratori è volto proprio a chi queste attività le organizza, per capire fino in fondo i vantaggi di questo tipo di esperienze. E la risposta “si trova direttamente sul campo”, dice Pezzin.

Il 15 e 22 giugno, quindi, dalle 10.30 alle 15, si aprono le porte del Centro Residenziale per la Formazione ITERFORMO, per una giornata aperta con testimonianze, momenti di incontro, dibattiti ed esercitazioni pratiche di attività outdoor.

L’iniziativa è gratuita, ma i posti limitati. Prenotazione entro il 9 giugno via email a rpopus@rpopus.it

C.F.

NUOTO SINCRONIZZATO – 350 “sincronette e sincronetti” pronti per le gare nazionali

Il nuoto sincronizzato Uisp prosegue il suo lavoro al fianco delle atlete, proponendo iniziative per rimanere in contatto e allenate nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. In questi giorni si sta svolgendo la terza fase del concorso on line “Ciak si nuota!”, mentre il 19 e il 20 giugno si svolgeranno in presenza, alla piscina Comunale di Forlì, i campionati nazionali estivi di nuoto sincronizzato.

“Per l’occasione è stato stilato un regolamento ad hoc – dice Ester Mirante, SdA Nuoto Uisp – con difficoltà minori, per agevolare la partecipazione di tutte le società che durante la stagione sportiva sono state fortemente penalizzate a causa delle interruzioni degli allenamenti legate all’emergenza sanitaria. In questo periodo difficile, esibirsi in presenza nel proprio sport preferito potrà essere un forte stimolo positivo per tutte le atlete. Le iscrizioni al campionato saranno on line dal 3 al 10 giugno: sono attese circa 20 squadre con 350 atlete”.

Un grande evento, che vuole risollevare soprattutto il morale dei nuotatori dello sport per tutti, penalizzati più di altri sportivi dalle restrizioni imposte dalla pandemia.